Азербайджан приобрел у Туркменистана текстильную продукцию

Продукция ТЭК и текстильной отрасли – в лидерах биржевых продаж Туркменистана

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 46 сделок.

Как сообщает Report, за иностранную валюту предприниматели из Великобритании и Афганистана приобрели сжиженный газ (ГК «Türkmengaz») и карбамид марки «Б» (ГК «Türkmenhimiýa)».

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы крашенные махровые изделия и хлопчатобумажная пряжа. Страны-покупатели: Россия, Азербайджан, Кыргызстан. Общая сумма сделок превысила 22 миллиона 340 тысяч долларов США.

За манатные средства представители деловых кругов Турции и Объединённых Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму более 17 миллионов 390 тысяч туркменских манатов.