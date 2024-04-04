На заседании глав Генштабов СНГ подписаны документы о развитии сотрудничества

В Москве состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ.

По итогам заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ подписаны документы о развитии сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Исполком СНГ.

В ходе заседания особое внимание уделялось региональной стабильности и национальной безопасности государств.

Отмечается, что комитет уделил приоритетное внимание вопросам повышения уровня боевой и полевой выучки войск, военно-профессиональной подготовки военнослужащих.

Начальники генеральных штабов поддержали подходы по внедрению опыта ведения боевых действий в современных условиях в практику оперативной и боевой подготовки войск.

"По итогам заседания подписаны решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учетом национальных и общих интересов", - говорится в сообщении.

В заседании приняла участие также делегация Азербайджана, возглавляемая первым замминистра обороны – начальником Генштаба Керимом Велиевым.