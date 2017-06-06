 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан примет участие в заседании Совета по делам молодежи стран СНГ

    / В кыргызстанском городе Чолпон-Ате с 12 по 13 июня состоится XXI заседание Совета по делам молодежи стран СНГ

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В кыргызстанском городе Чолпон-Ате с 12 по 13 июня состоится XXI заседание Совета по делам молодежи стран-участниц Содружества независимых государств, передает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана.

    В заседании также примут участие представители России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Казахстана, Молдовы и Кыргызстана.

    Участники обсудят обзор проекта плана на 2018-2020 годы и реализации на 2016-2017 годы, проведения Молодежных дельфийских игр, вопросы проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, государственную молодежную политику Кыргызстана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi