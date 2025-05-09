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Азербайджан примет участие в первом чемпионате профессионального мастерства TurkicSkills

Азербайджан примет участие в первом чемпионате профессионального мастерства TurkicSkills Осенью 2025 года в казахстанском Актау, официально признанном культурной столицей тюркского мира, состоится историческое событие — первый чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран TurkicSkills.
В регионе
9 мая 2025 г. 08:50
Азербайджан примет участие в первом чемпионате профессионального мастерства TurkicSkills

Осенью 2025 года в казахстанском Актау, официально признанном культурной столицей тюркского мира, состоится историческое событие — первый чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран TurkicSkills.

Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на министерство просвещения РК.

"Это масштабная инициатива, нацеленная на укрепление престижа рабочих профессий, создание профессионального пространства и стимулирование обмена опытом между молодыми специалистами тюркоязычных стран. Чемпионат станет важной платформой для раскрытия потенциала молодежи, продвижения современных технологий и формирования нового поколения квалифицированных кадров, способных ответить на вызовы времени", - указали в ведомстве.

Планируется, что участие в чемпионате примут свыше 100 молодых профессионалов в возрасте от 16 до 22 лет и 80 высококвалифицированных экспертов из восьми стран, включая Казахстан, Турцию, Азербайджан, Венгрию, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Монголию.

Соревнования пройдут по 15 ключевым компетенциям, охватывающим сферы информационных технологий, строительства и строительных технологий, производственных и инженерных технологий, социальных и персональных услуг.

Особое внимание будет уделено таким перспективным направлениям, как мобильная робототехника и управление беспилотными летательными аппаратами (дроны).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilk “TurkicSkills” Peşəkar Bacarıqlar Çempionatında iştirak edəcək
Версия на английском языке Azerbaijan to participate in first TurkicSkills professional skills championship

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