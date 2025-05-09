Азербайджан примет участие в первом чемпионате профессионального мастерства TurkicSkills

Осенью 2025 года в казахстанском Актау, официально признанном культурной столицей тюркского мира, состоится историческое событие — первый чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран TurkicSkills.
Об этом местное бюро
"Это масштабная инициатива, нацеленная на укрепление престижа рабочих профессий, создание профессионального пространства и стимулирование обмена опытом между молодыми специалистами тюркоязычных стран. Чемпионат станет важной платформой для раскрытия потенциала молодежи, продвижения современных технологий и формирования нового поколения квалифицированных кадров, способных ответить на вызовы времени", - указали в ведомстве.
Планируется, что участие в чемпионате примут свыше 100 молодых профессионалов в возрасте от 16 до 22 лет и 80 высококвалифицированных экспертов из восьми стран, включая Казахстан, Турцию, Азербайджан, Венгрию, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Монголию.
Соревнования пройдут по 15 ключевым компетенциям, охватывающим сферы информационных технологий, строительства и строительных технологий, производственных и инженерных технологий, социальных и персональных услуг.
Особое внимание будет уделено таким перспективным направлениям, как мобильная робототехника и управление беспилотными летательными аппаратами (дроны).