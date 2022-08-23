Азербайджан примет участие в международных учениях в Грузии

Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях Noble Partner 2022 ("Достойный партнер - 2022"), которые пройдут в Грузии.

Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях Noble Partner 2022 ("Достойный партнер - 2022"), которые пройдут в Грузии.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

Отмечается, что всего в многонациональных учениях будут задействованы более 2,4 тыс. военных.

Целью "Достойного партнера - 2022" является повышение совместимости между региональными партнерами и союзными странами для обеспечения стабильности и безопасной среды черноморского региона.

В ведомстве подчеркнули, что в учениях примут участие военные из Азербайджана, США, Японии, Швеции, Болгарии, Румынии, Молдовы, Греции, Великобритании, Турции, Словакии, Норвегии, Венгрии, Германии, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Польши, а также многонациональная бригада из Литвы.

О сроках начала учений не сообщается.

Учения "Достойный партнер" пройдут в Грузии в шестой раз. Впервые они были проведены в этой стране в 2015 году.