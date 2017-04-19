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    Азербайджан примет участие на форуме Технокаспий-2017 в Астрахани

    На форум уже зарегистрировалось 623 участника

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие на форуме Технокаспий-2017 в Астрахани.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, на форуме помимо Азербайджана примут участие также другие прикаспийские страны и Индия.

    На форум уже зарегистрировалось 623 участника. 20 апреля, в первый день мероприятия состоится заседание Каспийского экспертного клуба, межрегиональная научно-практическая конференция, симпозиум и Каспийская неделя моды.

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