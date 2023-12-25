Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц

Третья партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук ввезена в Россию.

Третья партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук ввезена в Россию.

Как передает Report, об этом сообщил Россельхознадзор.

"24 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. шт.) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.

Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. штук).

Как сообщило ведомство, решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.