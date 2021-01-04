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Азербайджан покроет 92% потребности Грузии в природном газе в этом году

Азербайджан покроет 92% потребности Грузии в природном газе в этом году В этом году в Грузию будет поставлено 2 730 млрд кубометров природного газа
В регионе
4 января 2021 г. 17:11
Азербайджан покроет 92% потребности Грузии в природном газе в этом году

В этом году в Грузию будет поставлено 2 730 млрд кубометров природного газа.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается в балансе природного газа Грузии на 2021 год.

Из общего объема 2 518 млрд кубометров или 92,27% будет импортировано из Азербайджана. 1 014 млрд кубометров импорта придется на долю месторождения "Шахдениз", 1 504 млрд кубометров – Госнефтекомпании (SOCAR).

В этом году Грузия закупит у России 200 млн кубометров природного газа, что составит 7,3% общего импорта.

В соседней стране местная газодобыча на текущий год прогнозируется в объеме 11,08 млн кубометров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanın builki təbii qaz tələbatının 92 %-ni ödəyəcək

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