Азербайджан покроет 92% потребности Грузии в природном газе в этом году

В этом году в Грузию будет поставлено 2 730 млрд кубометров природного газа

В этом году в Грузию будет поставлено 2 730 млрд кубометров природного газа.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается в балансе природного газа Грузии на 2021 год.

Из общего объема 2 518 млрд кубометров или 92,27% будет импортировано из Азербайджана. 1 014 млрд кубометров импорта придется на долю месторождения "Шахдениз", 1 504 млрд кубометров – Госнефтекомпании (SOCAR).

В этом году Грузия закупит у России 200 млн кубометров природного газа, что составит 7,3% общего импорта.

В соседней стране местная газодобыча на текущий год прогнозируется в объеме 11,08 млн кубометров.