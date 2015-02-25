Азербайджанские депутаты не примут участие на заседании ПА "Евронест" в Ереване

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Представители Азербайджана отказались от участия в работе четвертого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи "Евронест", который пройдет в марте 2015 года в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель комиссии по внешним связям Национального Собрания Армении Артак Закарян.

Четвертое пленарное заседание Парламентской Ассамблеи "Евронест" впервые пройдет в Ереване 16-18 марта. Повестка заседания включает четыре основных доклада постоянных комиссий Национального Собрания Армении, касающихся вопросов сотрудничества в 2014-2020 гг. в рамках политики "Европейского соседства" и "Восточного партнерства", коммуникаций, культурного диалога, энергетической безопасности, в том числе, альтернативных источников энергии.

В Парламентской Ассамблее "Евронест" представлены депутаты Европарламента и парламентов стран, входящих в программу "Восточное партнерство" ЕС (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина).