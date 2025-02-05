Азербайджан остался основным рынком для грузинского меда

В 2024 году Грузия экспортировала в Азербайджан мед на сумму 63,2 тыс. долларов США.

В 2024 году Грузия экспортировала в Азербайджан мед на сумму 63,2 тыс. долларов США.

Как сообщает Report, об этом пишет грузинское издание bm.ge.

По данным издания, общий объем экспорта грузинского меда в 2024 году резко сократился. За год было экспортировано 33,8 тонны, что на 64,41% меньше в денежном выражении и на 69,4% – в количественном по сравнению с 2023 годом.

Несмотря на спад экспорта Азербайджан остается основным рынком для грузинского меда. В числе других направлений экспорта – ОАЭ, США, Ирак и Япония.