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Азербайджан остался основным рынком для грузинского меда

Азербайджан остался основным рынком для грузинского меда В 2024 году Грузия экспортировала в Азербайджан мед на сумму 63,2 тыс. долларов США.
В регионе
5 февраля 2025 г. 15:00
Азербайджан остался основным рынком для грузинского меда

В 2024 году Грузия экспортировала в Азербайджан мед на сумму 63,2 тыс. долларов США.

Как сообщает Report, об этом пишет грузинское издание bm.ge.

По данным издания, общий объем экспорта грузинского меда в 2024 году резко сократился. За год было экспортировано 33,8 тонны, что на 64,41% меньше в денежном выражении и на 69,4% – в количественном по сравнению с 2023 годом.

Несмотря на спад экспорта Азербайджан остается основным рынком для грузинского меда. В числе других направлений экспорта – ОАЭ, США, Ирак и Япония.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın bal ixracında Azərbaycan iki lider ölkədən biridir

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