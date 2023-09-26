О нас

Азербайджан обеспокоен рисками, вызванными деятельностью Армянской АЭС

Азербайджан обеспокоен рисками, вызванными деятельностью Армянской АЭС Азербайджан озабочен рисками безопасности, связанными с деятельностью Армянской АЭС.
В регионе
26 сентября 2023 г. 19:44
Азербайджан обеспокоен рисками, вызванными деятельностью Армянской АЭС

Азербайджан озабочен рисками безопасности, связанными с деятельностью Армянской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тапдыг Амирасланов, выступая на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Мы полностью поддерживаем право государств использовать ядерные технологии в мирных целях. Но поскольку эти технологии носят трансграничный характер, потенциальные последствия должны приниматься во внимание. Азербайджан, в частности, озабочен рисками, связанными с Мецаморской АЭС", - сказал замминистра.

По его словам, Армянская АЭС была построена в 1976-1980 годах на основе устаревших технологий в активной сейсмической зоне. "Неудачное сочетание использования устаревших технологий и износа оборудования, а также сейсмоактивный регион - все это делает Мецаморскую АЭС источником обеспокоенности для всего региона", - подчеркнул Амирасланов.

Он добавил, что Баку призывает Ереван выполнять рекомендации МАГАТЭ, принять необходимые меры для того, чтобы рассеять опасения соседних стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
21 сентября 2023 г. 17:19
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
21 сентября 2023 г. 17:02
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
21 сентября 2023 г. 15:56
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
21 сентября 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi