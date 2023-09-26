Азербайджан обеспокоен рисками, вызванными деятельностью Армянской АЭС

Азербайджан озабочен рисками безопасности, связанными с деятельностью Армянской АЭС.

Азербайджан озабочен рисками безопасности, связанными с деятельностью Армянской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тапдыг Амирасланов, выступая на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Мы полностью поддерживаем право государств использовать ядерные технологии в мирных целях. Но поскольку эти технологии носят трансграничный характер, потенциальные последствия должны приниматься во внимание. Азербайджан, в частности, озабочен рисками, связанными с Мецаморской АЭС", - сказал замминистра.

По его словам, Армянская АЭС была построена в 1976-1980 годах на основе устаревших технологий в активной сейсмической зоне. "Неудачное сочетание использования устаревших технологий и износа оборудования, а также сейсмоактивный регион - все это делает Мецаморскую АЭС источником обеспокоенности для всего региона", - подчеркнул Амирасланов.

Он добавил, что Баку призывает Ереван выполнять рекомендации МАГАТЭ, принять необходимые меры для того, чтобы рассеять опасения соседних стран.