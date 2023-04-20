Азербайджан направил России ноту протеста

Посольство Азербайджана в России направило в МИД России ноту протеста в связи с заявлениями заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева в эфире армянского информ

Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД России ноту протеста в связи с заявлениями зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева в эфире армянского информационного агентства Rusarminfo.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в России.

Было подчеркнуто, что взгляды депутата от партии "Единая Россия" против Азербайджана и Турции неприемлемы, они направлены на дестабилизацию в регионе и расцениваются как подстрекательство реваншистских сил в армянском обществе к разжиганию конфликта, который остался в прошлом.

Было отмечено, что заявления о "разжигании конфликта Азербайджаном" на фоне активно проводимых на освобожденных от оккупации территориях реконструкционных работ являются абсурдными.

"Несмотря на тяжелые последствия 30-летней оккупации, именно Азербайджан первым инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, продвигая мирную повестку дня, предусматривающей подписание мирного договора на основе принципов территориальной целостности и суверенитета государств.

Подобные заявления представителя правящей партии России бросают тень на посредничество РФ, которая поддерживает территориальную целостность Азербайджана и прилагает усилия для нормализации азербайджано-армянских отношений. Олег Матвейчев не может не знать о Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами в феврале 2022 года, и такие его заявления означают нарушение положений этого документа. Депутат, представляющий правящую партию, должен быть ответственным в своих заявлениях и руководствоваться официальной позицией Российской Федерации.

Интервью ответственного за информационную политику в российском парламенте депутата армянскому сайту, являющемуся информационной платформой для нападок на Азербайджан и разжигающему межнациональную вражду в России на этнической почве, свидетельствует о его заказном и императивном характере", - подчеркнули в азербайджанском посольстве.