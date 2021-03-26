Азербайджан лидирует в регионе по использованию медмасок

Азербайджан занимает первое место среди стран Южного Кавказа по использованию защитных масок.
Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Института показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation).
Согласно документу, в Азербайджане показатель использования масок среди населения составляет 78%. В Грузии этот показатель равен 43%, в Армении – 38%.
В исследовании отмечается, что средний показатель активности по соблюдению масочного режима в мире составляет 62%.
Показатели получены посредством специальной технологии аэрофотосъемки.