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Азербайджан лидирует в регионе по использованию медмасок

Азербайджан лидирует в регионе по использованию медмасок Азербайджан занимает первое место среди стран Южного Кавказа по использованию защитных масок.
В регионе
26 марта 2021 г. 17:25
Азербайджан лидирует в регионе по использованию медмасок

Азербайджан занимает первое место среди стран Южного Кавказа по использованию защитных масок.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Института показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation).

Согласно документу, в Азербайджане показатель использования масок среди населения составляет 78%. В Грузии этот показатель равен 43%, в Армении – 38%.

В исследовании отмечается, что средний показатель активности по соблюдению масочного режима в мире составляет 62%.

Показатели получены посредством специальной технологии аэрофотосъемки.

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Версия на английском языке Azerbaijan leading in South Caucasus in use of medical masks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan maskadan istifadə fəallığına görə bölgədə liderdir

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