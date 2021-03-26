Азербайджан лидирует в регионе по использованию медмасок

Азербайджан занимает первое место среди стран Южного Кавказа по использованию защитных масок.

Азербайджан занимает первое место среди стран Южного Кавказа по использованию защитных масок.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Института показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation).

Согласно документу, в Азербайджане показатель использования масок среди населения составляет 78%. В Грузии этот показатель равен 43%, в Армении – 38%.

В исследовании отмечается, что средний показатель активности по соблюдению масочного режима в мире составляет 62%.

Показатели получены посредством специальной технологии аэрофотосъемки.