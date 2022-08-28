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Азербайджан, Иран и Россия будут инвестировать в строительство ж/д Решт-Астара

Азербайджан, Иран и Россия будут инвестировать в строительство ж/д Решт-Астара Азербайджан, Иран и Россия намерены совместно инвестировать в строительство железной дороги Решт-Астара, что соответствует реализации международного транспортного коридора "Север-Юг".
В регионе
28 августа 2022 г. 20:48
Азербайджан, Иран и Россия будут инвестировать в строительство ж/д Решт-Астара

Азербайджан, Иран и Россия намерены совместно инвестировать в строительство железной дороги Решт-Астара, что соответствует реализации международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает Report, об этом пишет агентство Mehr.

Так, заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Эфендизаде заявил, что официальный Тегеран намерен расширить транзитную торговлю с Китаем и Россией с целью укрепления отношений с соседними странами.

По его словам, Иран находится на стыке Центральной Азии, Южной Азии и Западной Азии.

Россия, Иран и Индия считаются основоположниками коридора Север-Юг, но в последние годы в транзите грузов по этому коридору наблюдается незначительный прогресс.

Он добавил, что процесс инвестирования в проект строительства железной дороги Решт-Астара будет обсуждаться на встрече представителей правительства, которая пройдет в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, İran və Rusiya Rəşt-Astara dəmir yoluna sərmayə qoyacaq

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