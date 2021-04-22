Туркменистан и Азербайджан обсудили укрепление партнёрства между деловыми кругами двух стран

Участники форума высказали о целесообразности регулярно проводить подобные встречи, а также организовывать совместные выставки, ярмарки, форумы

22 апреля при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике в целях расширения сотрудничества и активизация взаимовыгодных отношений между деловыми и бизнес кругами Туркменистана и Азербайджана по видеосвязи состоялся бизнес-форум.

Как сообщает Report, в работе бизнес-форума в формате «В2В» приняли участие представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, Ассоциации «Туркмен логистика» и организация «Caspian Energy Club», а также топ-менеджеры, руководители и представители различных ведущих компаний Туркменистана и Азербайджана.

На повестке дня встречи сторонами были рассмотрены вопросы поиска и определения взаимных интересов, а также перспективные направления сотрудничества между компаниями в строительстве, транспорте и логистики и в других сферах.

В прошедшем в конструктивном и плодотворном ключе бизнес-форуме участники высказали о целесообразности регулярно проводить подобные встречи, а также организовывать совместные выставки, ярмарки, форумы и т.д. для ознакомления деловых кругов Туркменистана и Азербайджана с инвестиционными, экономическими и экспортными возможностями двух братских стран.