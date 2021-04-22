О нас
Report Georgia
Аудио новости

Туркменистан и Азербайджан обсудили укрепление партнёрства между деловыми кругами двух стран

Туркменистан и Азербайджан обсудили укрепление партнёрства между деловыми кругами двух стран Участники форума высказали о целесообразности регулярно проводить подобные встречи, а также организовывать совместные выставки, ярмарки, форумы
В регионе
22 апреля 2021 г. 13:13
Туркменистан и Азербайджан обсудили укрепление партнёрства между деловыми кругами двух стран

22 апреля при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике в целях расширения сотрудничества и активизация взаимовыгодных отношений между деловыми и бизнес кругами Туркменистана и Азербайджана по видеосвязи состоялся бизнес-форум.

Как сообщает Report, в работе бизнес-форума в формате «В2В» приняли участие представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, Ассоциации «Туркмен логистика» и организация «Caspian Energy Club», а также топ-менеджеры, руководители и представители различных ведущих компаний Туркменистана и Азербайджана.

На повестке дня встречи сторонами были рассмотрены вопросы поиска и определения взаимных интересов, а также перспективные направления сотрудничества между компаниями в строительстве, транспорте и логистики и в других сферах.

В прошедшем в конструктивном и плодотворном ключе бизнес-форуме участники высказали о целесообразности регулярно проводить подобные встречи, а также организовывать совместные выставки, ярмарки, форумы и т.д. для ознакомления деловых кругов Туркменистана и Азербайджана с инвестиционными, экономическими и экспортными возможностями двух братских стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
22 апреля 2021 г. 12:39
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Зеленский ввел санкции в отношении армянского контрабандиста
Зеленский ввел санкции в отношении армянского контрабандиста
22 апреля 2021 г. 07:51
В Гаджигабуле будет построена новая школа
В Гаджигабуле будет построена новая школа
21 апреля 2021 г. 13:08
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад
21 апреля 2021 г. 00:54
Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
20 апреля 2021 г. 11:31
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Президент открыл реконструированные подстанции Говсан и Маштага
ФотоПрезидент открыл реконструированные подстанции "Говсан" и "Маштага"
19 апреля 2021 г. 16:30
В Азербайджане будут подготовлены концепции Умный город и Умное село
В Азербайджане будут подготовлены концепции "Умный город" и "Умное село"
19 апреля 2021 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi