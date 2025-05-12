Азербайджан и Иран обсуждают упрощение экспортно-импортных операций

15:58

Открытие нового таможенно-пропускного пункта создаст условия для упрощения экспортно-импортных операций между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор таможенного управления иранского города Джульфа Али Бисалем, комментируя встречу со своими коллегами из Азербайджана.

По его словам, данный шаг может привести к укреплению торговых отношений, развитию приграничной инфраструктуры и экономическому развитию региона.

Он напомнил недавний визит президента Ирана в Азербайджан и достигнутые договоренности, выразил уверенность в дальнейшем расширении отношений между двумя странами.

Начальник Управления таможни Джульфы НАР Азербайджана Эльхан Худавердиев также считает визит президента Ирана в Азербайджан возможностью для развития торговых отношений между двумя странами.

Худавердиев предложил осуществлять таможенные процедуры круглосуточно, предоставлять более широкие возможности гражданам Азербайджана, создать онлайн-очереди для водителей и предотвращать передвижение водителей без действительных водительских прав.