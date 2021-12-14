Азербайджан и Грузия подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере юстиции

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в рамках конференции, организованной Советом Европы в Италии, встретился с азербайджанским коллегой Фикретом Мамедовым.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в рамках конференции, организованной Советом Европы в Италии, встретился с азербайджанским коллегой Фикретом Мамедовым.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил грузинский министр местному телеканалу İmedi.

По его словам, во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между министерствами юстиций двух стран: "Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Планируется подписание меморандума между министерствами. Скорее всего документ будет подписан в феврале. Мы также определили новые сферы, которые должны регулироваться меморандумом".