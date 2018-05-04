Азербайджан и Грузия планируют создать первый пограничный пункт в рамках инициативы "Один пояс - один путь"

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Грузия и Азербайджан рассматривают возможность создания первого совместного пограничного пункта в рамках инициативы Китая "Один пояс – один путь".

Как передает Report со ссылкой на apsny.ge, об этом заявил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе на 51-й ежегодной встрече Совета управляющих Азиатским банком развития, которая проходит 3-6 мая в Маниле.

"Грузия полностью поддерживает концепцию Азиатского банка развития, которая касается торговли без барьеров. Именно с данной точки зрения вместе с Азербайджаном мы рассматриваем возможность строительства первого совместного пограничного пункта", - заявил М.Бахтадзе.

Он отметил, что для участия в проекте Нового Шелкового пути Грузии необходима еще большая мобилизация финансовых ресурсов.

Отметим, что в 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.