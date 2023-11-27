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Азербайджан и Грузия обсудили расширение сотрудничества в области науки и образования

Азербайджан и Грузия обсудили расширение сотрудничества в области науки и образования Делегация Министерства науки и образования Азербайджана во главе с заместителем министра Гасаном Гасанли встретилась сегодня в Тбилиси с министром образования и науки Грузии Георгием Амилахвари.
В регионе
27 ноября 2023 г. 16:01
Азербайджан и Грузия обсудили расширение сотрудничества в области науки и образования

Делегация Министерства науки и образования Азербайджана во главе с заместителем министра Гасаном Гасанли встретилась сегодня в Тбилиси с министром образования и науки Грузии Георгием Амилахвари.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в области науки и образования.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам обмена преподавателями и студентами между вузами двух стран, проведения совместных научных исследований и пр. Была отмечена важность увеличения числа взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения и развития сотрудничества.

На встрече присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие официальные лица.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Georgia to expand cooperation in science and education
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Gürcüstan elm və təhsil sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

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