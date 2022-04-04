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Азербайджан и Грузия обсуждают сотрудничество в транспортной и логистической сферах

Азербайджан и Грузия обсуждают сотрудничество в транспортной и логистической сферах Находящийся с официальным визитом в Грузии министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев проводит встречу с министром экономики и устойчивого развития этой страны Леваном Давиташвили.
В регионе
4 апреля 2022 г. 15:23
Азербайджан и Грузия обсуждают сотрудничество в транспортной и логистической сферах

Находящийся с официальным визитом в Грузии министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев проводит встречу с министром экономики и устойчивого развития этой страны Леваном Давиташвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе встречи обсуждается сотрудничество двух стран в сфере транспорта, транзита и логистики.

Министр в рамках визита в соседнюю страну также провел встречу с гендиректором АО "Грузинские железные дороги" Давидом Перадзе.

Также запланирована встреча Р.Набиева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

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Версия на английском языке ФотоMinisters discuss Azerbaijan-Georgia co-op in transport, logistics
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan arasında nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlıq müzakirə olunur

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