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Азербайджан и Грузия обсудили совместное строительство КПП

Азербайджан и Грузия обсудили совместное строительство КПП Министр финансов Грузии Иване Мачавариани встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым
В регионе
9 февраля 2021 г. 17:33
Азербайджан и Грузия обсудили совместное строительство КПП

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве финансов Грузии.

Стороны обсудили сотрудничество двух стран как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

И. Мачавариани отметил, что Азербайджан – стратегический партнер Грузии, две страны, между которыми имеются образцовые дружеские отношения, разделяют общие экономические и геополитические интересы.

На встрече была отмечена важность партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной сфере.
Особе внимание было уделено проекту совместного строительства КПП. За счет проекта процедуры пересечения границы будут значительно ускорены и упрощены, а также будут укреплены транспортные и торговые связи между двумя странами.

Было отмечено, что имеются возможности для дальнейшего расширения информационного обмена между соответствующими госструктурами двух партнерских стран, повышения эффективности таможенных процедур.

В ходе беседы также был затронут вопрос координации деятельности таможенных органов в условиях пандемии, было отмечено, что это может обеспечить бесперебойные поставки продукции не только между двумя странами, но и в регионе в целом.

Стороны выразили надежду на уменьшение влияния пандемии COVID-19 на экономику стран. Затем министр финансов пожелал послу Азербайджана успехов в деятельности и выразил готовность к сотрудничеству.

Во встрече также приняли участие заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили, начальник налоговой службы Леван Какава и глава таможенного управления Мамука Джангулашвили.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Gürcüstanla birgə gömrük-keçid məntəqəsinin inşasını müzakirə edib

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