Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере юстиции

Министр юстиции Грузии Анри Оханашвили встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, стороны обсудили долгосрочное стратегическое партнерство между двумя странами и отметили эффективное сотрудничество компетентных органов в сфере юстиции.

Во встрече также приняли участие советник министра юстиции Грузии Леван Касрадзе, советник посла Азербайджана Самир Абдурахимов и атташе посольства Роял Пашаев.

Стороны договорились о дальнейших планах взаимодействия.