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Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере юстиции

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере юстиции
В регионе
29 января 2025 г. 18:08
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере юстиции

Министр юстиции Грузии Анри Оханашвили встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, стороны обсудили долгосрочное стратегическое партнерство между двумя странами и отметили эффективное сотрудничество компетентных органов в сфере юстиции.

Во встрече также приняли участие советник министра юстиции Грузии Леван Касрадзе, советник посла Азербайджана Самир Абдурахимов и атташе посольства Роял Пашаев.

Стороны договорились о дальнейших планах взаимодействия.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Georgia discuss cooperation in justice sector
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanla ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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