Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере юстиции

Министр юстиции Грузии Анри Оханашвили встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.
Как сообщает грузинское бюро Report, стороны обсудили долгосрочное стратегическое партнерство между двумя странами и отметили эффективное сотрудничество компетентных органов в сфере юстиции.
Во встрече также приняли участие советник министра юстиции Грузии Леван Касрадзе, советник посла Азербайджана Самир Абдурахимов и атташе посольства Роял Пашаев.
Стороны договорились о дальнейших планах взаимодействия.