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Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере образования

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере образования Министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.
В регионе
29 января 2025 г. 15:41
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере образования

Министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе встречи обсуждено укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере образования и науки, текущие проекты и будущие планы.

Министр подчеркнул важность совместных проектов с Азербайджаном и проинформировал посла о проводимых и планируемых образовательных реформах в Грузии.

Ф.Гулиев высоко оценил работу в сфере образования в Грузии и отметил готовность к реализации совместных образовательных проектов.

Во встрече также приняла участие заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Байя Квициани.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstanın təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə olunub

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