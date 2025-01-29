Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере образования

Министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.

Министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе встречи обсуждено укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере образования и науки, текущие проекты и будущие планы.

Министр подчеркнул важность совместных проектов с Азербайджаном и проинформировал посла о проводимых и планируемых образовательных реформах в Грузии.

Ф.Гулиев высоко оценил работу в сфере образования в Грузии и отметил готовность к реализации совместных образовательных проектов.

Во встрече также приняла участие заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Байя Квициани.