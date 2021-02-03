Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области обороны

Стороны подчеркнули дружественные и стратегические партнерские отношения между двумя странами

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили провел ознакомительную встречу с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.

Стороны подчеркнули дружественные и стратегические партнерские отношения между двумя странами.

На встрече была обсуждена позитивная динамика сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии. В ходе беседы также были затронуты достигнутые договоренности в области оборонного сотрудничества и военного образования.

В конце встречи грузинский министр выразил надежду на визит азербайджанского коллеги в Тбилиси.