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Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области обороны

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области обороны Стороны подчеркнули дружественные и стратегические партнерские отношения между двумя странами
В регионе
3 февраля 2021 г. 16:07
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области обороны

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили провел ознакомительную встречу с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.

Стороны подчеркнули дружественные и стратегические партнерские отношения между двумя странами.

На встрече была обсуждена позитивная динамика сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии. В ходе беседы также были затронуты достигнутые договоренности в области оборонного сотрудничества и военного образования.

В конце встречи грузинский министр выразил надежду на визит азербайджанского коллеги в Тбилиси.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia mull cooperation in defense
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

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