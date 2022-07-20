Аятолла Хаменеи поддержал действия России в Украине

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным поддержал его действия в Украине.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным поддержал его действия в Украине.

Об этом передает Report cо ссылкой на иранские СМИ.

В разговоре с Путиным Хаменеи коснулся причин войны в Украине. С одной стороны, он выразил сожаление в связи с тем, что во время войны страдают простые люди, с другой же фактически обвинил Украину и Запад в провоцировании РФ: "Если бы вы не взяли на себя инициативу, это сделала бы другая сторона", - отметил он.

СМИ отмечают, что ранее Иран не выражал настолько открытой поддержки России в ее действиях в отношении Украины после 24 февраля, когда начались полномасштабные боевые действия.