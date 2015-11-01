Aятолла Али Хаменеи провел встречу с послами Ирана в зарубежных странах

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел встречу с послами Ирана в зарубежных странах.

Как сообщает Report со ссылкой на Press TV, на встрече участвовал также и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

На встрече аятолла А.Хаменеи подверг критике действия США, направленные на попытку изменения курса страны. Верховный духовный лидер Исламской Республики также обсудил региональные вопросы.

Отметим, что посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин также участвовал на встрече.