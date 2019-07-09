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Автомобиль минобороны Армении попал в ДТП, есть пострадавший

Автомобиль минобороны Армении попал в ДТП, есть пострадавший

В Армении на трассе Ереван-Мегри произошло ДТП с участием военного "Урала".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, машина опрокинулась на бок. В результате аварии один человек был ранен.

Причины инцидента выясняются.

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