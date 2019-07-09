Автомобиль минобороны Армении попал в ДТП, есть пострадавший

В Армении на трассе Ереван-Мегри произошло ДТП с участием военного "Урала".
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, машина опрокинулась на бок. В результате аварии один человек был ранен.
Причины инцидента выясняются.
В Армении на трассе Ереван-Мегри произошло ДТП с участием военного "Урала".
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, машина опрокинулась на бок. В результате аварии один человек был ранен.
Причины инцидента выясняются.
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Sədrəddin İsmayılovАвтор новости