Автомобиль министра социальных служб Турции попал в ДТП

Автомобиль, в котором находилась министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гёкташ, попал в ДТП в Анкаре.

Автомобиль, в котором находилась министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гёкташ, попал в ДТП в Анкаре.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, инцидент произошел, когда кортеж министра возвращался с похорон таксиста Мурата Арслана, погибшего в результате террористической атаки на предприятие TUSAŞ.

Министр Гёкташ присутствовала на церемонии прощания с Арсланом, после этого направлялась в городскую больницу Этлик, чтобы навестить пострадавших при нападении.

Однако по дороге автомобиль министра стал участником цепной аварии. По предварительным данным, сама Гёкташ не пострадала, но некоторые члены ее делегации получили травмы. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, нападение на предприятие TUSAŞ, занимающееся авиационно-космической промышленностью, произошло накануне. В результате атаки террористов также был убит водитель такси Мурат Арслан, который привез боевиков к предприятию, не подозревая об их намерениях.