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Автомобиль и пригородный поезд столкнулись на переезде в Подмосковье

Автомобиль и пригородный поезд столкнулись на переезде в Подмосковье Легковой автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом на перегоне Гжель - Куровская Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), это стало причиной аварии.
В регионе
5 сентября 2023 г. 16:29
Автомобиль и пригородный поезд столкнулись на переезде в Подмосковье

Легковой автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом на перегоне Гжель - Куровская Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), это стало причиной аварии.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В 13:27 на перегоне Гжель - Куровская Казанского направления МЖД водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд 63 км перед приближающимся пригородным поездом № 6870 сообщением Москва-Черусти. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в результате ДТП схода подвижного состава нет, локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали. Для оказания помощи водителю и пассажирам автомобиля на место вызваны экстренные службы.

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