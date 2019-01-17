Автодилеры протестуют перед зданием правительства в Армении

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Баку.17 января. REPORT.AZ/ В Ереване проходит очередная акция протеста. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, более 30 автодилеров собрались на акцию протеста перед зданием правительства Армении.

Они требуют обжаловать действующий закон и требуют списать штрафы за невыплаченные в течение всего 2018 года налоги от сделок по купле-продаже машин.

По закону при продаже более одной машины в год физические лица должны платить НДС. Чтобы не повышать цены и уклоняться от уплаты налогов, автодилеры либо продавали машины через родственников, либо оформляли сделку как дарственную. С целью исключить подобные махинации, с 1 июля 2018 года в Армении в закон были внесены поправки.

Автодилеры также требуют решить другие накопившиеся вопросы. В случае отказа пойдут на крайние меры – перекроют дороги или Таможенный пункт.

Акция пока продолжается, автодилеры не расходятся.