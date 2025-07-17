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Автоцистерна с 23 тоннами мазута упала в реку в Сюнике

Автоцистерна с 23 тоннами мазута упала в реку в Сюнике Автоцистерна с мазутом упала в реку Вохчи в Сюникской области Армении.
В регионе
17 июля 2025 г. 11:17
Автоцистерна с 23 тоннами мазута упала в реку в Сюнике

Автоцистерна с мазутом упала в реку Вохчи в Сюникской области Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Инцидент произошел вечером 16 июля на участке трассы Капан–Каджаран, недалеко от села Дзагедзор. Грузовик Scania, перевозивший 23 тонны мазута, врезался в бетонное ограждение. В результате удара прицеп с цистерной отсоединился и частично оказался в русле реки.

Повреждение цистерны привело к утечке мазута. Прибывшие на место спасатели перекрыли течь. С помощью спецтехники прицеп был извлечен из воды.

В сотрудничестве с местными властями ведутся работы по сбору разлившегося топлива и очистке реки. Специалисты взяли пробы воды для анализа степени загрязнения и оценки возможного распространения нефтепродуктов.

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