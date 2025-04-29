Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции, пострадали 18 человек

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами.

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DHA.

Сообщается, что отдыхающие ехали из аэропорта Антальи в город Сиде.

"Предварительно, пострадали 18 россиян и водитель автобуса. Всего в салоне ехало 25 граждан РФ", - говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автобус лежит на боковой части, при этом у него выбито лобовое стекло.

По информации источника, водитель не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндогду на бульваре Мустафа Бея. Кроме того, после падения транспорт врезался в теплицу.