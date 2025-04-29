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Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции, пострадали 18 человек

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции, пострадали 18 человек В Турции перевернулся автобус с российскими туристами.
В регионе
29 апреля 2025 г. 13:20
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции, пострадали 18 человек

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DHA.

Сообщается, что отдыхающие ехали из аэропорта Антальи в город Сиде.

"Предварительно, пострадали 18 россиян и водитель автобуса. Всего в салоне ехало 25 граждан РФ", - говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автобус лежит на боковой части, при этом у него выбито лобовое стекло.

По информации источника, водитель не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндогду на бульваре Мустафа Бея. Кроме того, после падения транспорт врезался в теплицу.

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Версия на английском языке ВидеоBus accident in Türkiye injures 18 Russian tourists
Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyədə rusiyalı turistləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb, 18 nəfər xəsarət alıb

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