Автобус с паломниками перевернулся в Иране, 20 человек погибли

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ По крайней мере 20 человек погибли и еще 20 получили ранения после того, как пассажирский автобус перевернулся в провинции Фарс на юге Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, на борту автобуса находилось 40 человек. Автобус перевозил паломников, следовавших из иранского города Йезд (в центральной части страны) в иракский город Кербела, находящийся в 100 км к юго-западу от Багдада.

На месте происшествия работают сотрудники аварийных служб. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.