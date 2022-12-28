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Автобус с паломниками из Узбекистана попал в ДТП в Медине

Автобус с паломниками из Узбекистана попал в ДТП в Медине Автобус с паломниками из Узбекистана, который направлялся в Медину, попал в ДТП. В нем находилось 50 человек, 10 из них пострадали.
В регионе
28 декабря 2022 г. 09:43
Автобус с паломниками из Узбекистана попал в ДТП в Медине

Автобус с паломниками из Узбекистана, который направлялся в Медину, попал в ДТП. В нем находилось 50 человек, 10 из них пострадали.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом сообщает МИД республики.

Пострадавшим оказана скорая медпомощь в больницах недалеко от Медины, 40 паломников размещены в отеле.

"Ситуация взята на контроль Генконсульством Узбекистана в г. Джидда. Налажена связь с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. Дипломаты находятся на постоянном контакте с гражданами", - говорится в сообщении официального представителя МИД Узбекистана.

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Версия на английском языке Bus with pilgrims from Uzbekistan crashes in Medina

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