Автобус с паломниками из Узбекистана попал в ДТП в Медине

Автобус с паломниками из Узбекистана, который направлялся в Медину, попал в ДТП. В нем находилось 50 человек, 10 из них пострадали.

Автобус с паломниками из Узбекистана, который направлялся в Медину, попал в ДТП. В нем находилось 50 человек, 10 из них пострадали.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом сообщает МИД республики.

Пострадавшим оказана скорая медпомощь в больницах недалеко от Медины, 40 паломников размещены в отеле.

"Ситуация взята на контроль Генконсульством Узбекистана в г. Джидда. Налажена связь с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. Дипломаты находятся на постоянном контакте с гражданами", - говорится в сообщении официального представителя МИД Узбекистана.