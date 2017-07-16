Автобус с детским ансамблем из Грузии перевернулся в Турции

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Турции перевернулся автобус с детским ансамблем.

Как передает Report, об этом информирует телекомпания "Имеди".

По ее данным, в транспортном средстве находились юные участники танцевального ансамбля из грузинского причерноморского курортного поселка Уреки, а также их хореографы и родители. ДТП произошло около города Гиресун.

По словам одного из родителей, все, кто находился в автобусе, живы, однако получили травмы. Людей распределили по больницам.

"Почти все пострадали, но, насколько мне известно, несовместимых с жизнью травм ни у кого нет", - поделился информацией собеседник.