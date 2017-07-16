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    Автобус с детским ансамблем из Грузии перевернулся в Турции

    По словам одного из родителей, все, кто находился в автобусе, живы, однако получили травмы

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Турции перевернулся автобус с детским ансамблем.

    Как передает Report, об этом информирует телекомпания "Имеди".

    По ее данным, в транспортном средстве находились юные участники танцевального ансамбля из грузинского причерноморского курортного поселка Уреки, а также их хореографы и родители. ДТП произошло около города Гиресун.

    По словам одного из родителей, все, кто находился в автобусе, живы, однако получили травмы. Людей распределили по больницам.

    "Почти все пострадали, но, насколько мне известно, несовместимых с жизнью травм ни у кого нет", - поделился информацией собеседник.

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