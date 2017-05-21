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    Автобус с депутатами попал в ДТП в Турции, десятки пострадавших

    В результате ЧП пострадали 26 человек

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Автобус, в котором находились делегаты внеочередного конгресса правящей в Турции Партии справедливости и развития, попал в ДТП в районе Полатлы в провинции Анкара.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в результате ЧП пострадали 26 человек.

    Сообщается, что водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством, после чего оно влетело в фонарный столб около пешеходного перехода.

    Автобус следовал из Измира в Анкару.

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