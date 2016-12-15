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    Обстрелян автобус, перевозивший гражданских лиц из Алеппо, есть жертвы

    С сегодняшнего утра Турция приступила к эвакуации мирных жителей из Алеппо

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В результате обстрела проиранским вооруженным отрядом автобуса во время эвакуации гражданских лиц на востоке сирийского региона Алеппо погиб 1 мирный житель, 4 получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, после обстрела автобус, эвакуирующий гражданских лиц из Алеппо, был вынужден вернуться.

    Отметим, что согласно договоренности, с сегодняшнего утра Турция приступила к эвакуации мирных граждан из Алеппо.

    Проиранским вооруженным отрядом в данном сирийском регионе руководит генерал Гвардии стражей исламской революции (СЕПАХ) Сеид Джавад.

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