О нас
Аудио новости

Австрия выделит еще почти 46 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Австрия выделит еще почти 46 млн евро на гуманитарную помощь Украине Австрия выделяет 46 млн евро на гуманитарную помощь Украине из-за последствий боевых действий.
В регионе
4 мая 2022 г. 14:50
Австрия выделит еще почти 46 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Австрия выделяет 46 млн евро на гуманитарную помощь Украине из-за последствий боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду МИД Австрии.

"В связи с гуманитарной катастрофой в Украине в результате жестокой российской войны и серьезных последствий, которые ощущаются далеко за пределами региона, правительство выделяет еще почти 46 млн евро из фонда помощи при катастрофах за рубежом министерства иностранных дел", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Это самая крупная выплата за все время, отмечено в заявлении австрийского МИД.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
3 мая 2022 г. 13:20
Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
ФотоПедагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
3 мая 2022 г. 12:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
2 мая 2022 г. 21:35
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
2 мая 2022 г. 21:01
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
2 мая 2022 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi