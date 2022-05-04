Австрия выделит еще почти 46 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Австрия выделяет 46 млн евро на гуманитарную помощь Украине из-за последствий боевых действий.

Австрия выделяет 46 млн евро на гуманитарную помощь Украине из-за последствий боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду МИД Австрии.

"В связи с гуманитарной катастрофой в Украине в результате жестокой российской войны и серьезных последствий, которые ощущаются далеко за пределами региона, правительство выделяет еще почти 46 млн евро из фонда помощи при катастрофах за рубежом министерства иностранных дел", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Это самая крупная выплата за все время, отмечено в заявлении австрийского МИД.