Австрия выделит 2 млн евро на гуманитарные проекты в Украине

Австрия выделяет 21,5 млн евро из зарубежного фонда катастроф на гуманитарную помощь в разных уголках мира, из которых 2 млн евро предоставит Украине.

Австрия выделяет 21,5 млн евро из зарубежного фонда катастроф на гуманитарную помощь в разных уголках мира, из которых 2 млн евро предоставит Украине.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австрии.

Как отмечает пресс-служба, глобальные гуманитарные кризисы, вызванные войнами, бедностью, миграцией и прогрессирующими климатическими изменениями, представляет огромную угрозу для жизни миллионов людей.

Из общей суммы 9,5 млн евро будут выделены на проекты в странах Африки к югу от Сахары, 8 млн евро - Ближнем Востоке, 2 млн евро - Афганистане и соседних странах.

В 2023 году Вена согласовала выделение Киеву дополнительных 18 млн евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате войны.