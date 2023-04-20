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Австрия присоединилась к разминированию деоккупированных территорий Украины

Австрия присоединилась к разминированию деоккупированных территорий Украины Австрия помогает Украине с разминированием территорий в рамках программы поддержки для Украины от ОБСЕ.
В регионе
20 апреля 2023 г. 07:10
Австрия присоединилась к разминированию деоккупированных территорий Украины

Австрия помогает Украине с разминированием территорий в рамках программы поддержки для Украины от ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Австрия рассматривает разные варианты помощи Украине с разминированием территорий и уже вносит свой гуманитарный вклад.

"Мы быстро отреагировали на призыв украинского правительства оказать поддержку в гуманитарном разминировании. Австрия уже вносит свой вклад в разминирование в Украине в рамках "Программы поддержки для Украины" ОБСЕ", - отметил Шалленберг.

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