Австрия присоединилась к разминированию деоккупированных территорий Украины

Австрия помогает Украине с разминированием территорий в рамках программы поддержки для Украины от ОБСЕ.

Австрия помогает Украине с разминированием территорий в рамках программы поддержки для Украины от ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Австрия рассматривает разные варианты помощи Украине с разминированием территорий и уже вносит свой гуманитарный вклад.

"Мы быстро отреагировали на призыв украинского правительства оказать поддержку в гуманитарном разминировании. Австрия уже вносит свой вклад в разминирование в Украине в рамках "Программы поддержки для Украины" ОБСЕ", - отметил Шалленберг.