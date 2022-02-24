Австралия вводит второй пакет санкций в отношении России

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сегодня анонсировал второй пакет санкций в отношении России в ответ на ее действия против Украины

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сегодня анонсировал второй пакет санкций в отношении России в ответ на ее действия против Украины.

Как передает передает Report со ссылкой на ТАСС, он также добавил, что его правительство все равно продолжит призывать Россию сесть за стол переговоров.

"Мы переходим ко второму этапу финансовых санкций в отношении России, и исполняющий обязанности министра финансов Саймон Бермингем уже завершил составление расширенного списка физических лиц, в отношении которых они будут объявлены. В него войдут командующие армиями, заместители министра обороны и российские наемники, которые несут ответственность за неспровоцированную агрессию в адрес Украины, а также четыре организации, занимающиеся разработкой и продажей военных технологий и оружия", - заявил Моррисон в ходе пресс-конференции в Сиднее, отметив, что в подготовленный список входят 25 граждан РФ.

Кроме того, премьер-министр отметил, что его правительство "разрабатывает еще один пакет санкций, которые будут направлены против членов российского парламента". "Эти санкции будут касаться примерно 300 парламентариев, которые участвовали в подготовке и организации вторжения на территорию Украины", - указал он.