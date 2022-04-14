Австралия ввела санкции в отношении 14 компаний России

Правительство Австралии ввело экономические санкции в отношении 14 российских компаний, предприятий и организаций из-за ситуации в Украине.

Правительство Австралии ввело экономические санкции в отношении 14 российских компаний, предприятий и организаций из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в письме австралийского МВД, распространенном в четверг.

В сообщении ведомства указано, что автономные санкции Австралии вводятся в отношении топливно-энергетических компаний "Газпром", "Газпром нефть" и "Транснефть", российского производителя автомобилей и двигателей "Камаз", группы алмазодобывающих компаний "Алроса", холдинга "Росэлектроника", ПАО "Ростелеком" и "Русгидро", АО "Объединенная судостроительная корпорация", ПО "Севмаш" (входит в состав Объединенную судостроительную корпорацию), российской судоходной компании "Совкомфлот", Новороссийского морского торгового порта, а также страхового общества "Согаз" и центра бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.