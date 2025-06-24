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Австралия направила дипломатов на границу Азербайджана и Ирана для помощи в эвакуации своих граждан

Австралия направила дипломатов на границу Азербайджана и Ирана для помощи в эвакуации своих граждан Австралия направила дипломатов на ирано-азербайджанскую границу для помощи в эвакуации своих граждан
В регионе
24 июня 2025 г. 15:45
Австралия направила дипломатов на границу Азербайджана и Ирана для помощи в эвакуации своих граждан

Сотрудники Министерства иностранных дел Австралии остаются на ирано-азербайджанской границе для оказания помощи австралийским гражданам, которые хотят покинуть Иран.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Австралии Пэнни Вонг написала на своей странице в соцсети Х.

"Авиарейс, организованный правительством Австралии, благополучно доставил 119 австралийцев и членов их семей из Тель-Авива. Коммерческие рейсы из Израиля возобновлены с некоторыми ограничениями. Сотрудники Министерства иностранных дел остаются на ирано-азербайджанской границе, чтобы помочь австралийцам покинуть Иран", - отметила глава МИД.

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Версия на английском языке Australia sends diplomats to Azerbaijan-Iran border to assist citizens with evacuation
Версия на азербайджанском языке Avstraliya vətəndaşlarının təxliyəsinə kömək üçün Azərbaycan-İran sərhədinə diplomatlar göndərib

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