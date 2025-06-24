Австралия направила дипломатов на границу Азербайджана и Ирана для помощи в эвакуации своих граждан

Австралия направила дипломатов на ирано-азербайджанскую границу для помощи в эвакуации своих граждан

Сотрудники Министерства иностранных дел Австралии остаются на ирано-азербайджанской границе для оказания помощи австралийским гражданам, которые хотят покинуть Иран.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Австралии Пэнни Вонг написала на своей странице в соцсети Х.

"Авиарейс, организованный правительством Австралии, благополучно доставил 119 австралийцев и членов их семей из Тель-Авива. Коммерческие рейсы из Израиля возобновлены с некоторыми ограничениями. Сотрудники Министерства иностранных дел остаются на ирано-азербайджанской границе, чтобы помочь австралийцам покинуть Иран", - отметила глава МИД.