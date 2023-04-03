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Австралийская EOS поставит Украине 100 управляемых боевых модулей

Австралийская EOS поставит Украине 100 управляемых боевых модулей Австралийская компания Electro Optic Systems (EOS) подписала с украинской государственной компанией "Спецтехноэкспорт" предварительное соглашение о поставке дистанционно управляемых боевых модулей (ДУБМ) на сумму около 80 млн долларов.
В регионе
3 апреля 2023 г. 16:54
Австралийская EOS поставит Украине 100 управляемых боевых модулей

Австралийская компания Electro Optic Systems (EOS) подписала с украинской государственной компанией "Спецтехноэкспорт" предварительное соглашение о поставке дистанционно управляемых боевых модулей (ДУБМ) на сумму около 80 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила EOS.

Речь идет о 100 ДУБМ и запчастях к ним, название модели не приводится. Поставки будут осуществляться с 2023 по 2024 год по итогам демонстрационных испытаний, которые начнутся в ближайшие недели. "Спецтехноэкспорт" вправе досрочно прервать действие контракта, отмечается в сообщении.

Как пояснил глава EOS Андреас Швер, ДУБМ устанавливаются на башни танков или бронетранспортеров и позволяют экипажу вести огонь, не подвергая себя опасности - система автоматически наводится на цели и отслеживает их. Швер, слова которого приводит телекомпания ABC, заверил, что соглашение предполагается выполнять не за счет австралийских налогоплательщиков. Его заключению способствовал посол Украины Василий Мирошниченко, добавил глава компании.

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