Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано

Авиационное сообщение парализовано между Москвой и Санкт-Петербургом.

Авиационное сообщение парализовано между Москвой и Санкт-Петербургом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Полностью парализовано воздушное сообщение между Петербургом и Москвой. Из 52 рейсов, которые должны были вылететь после полудня 30 отменены, 9 задержаны. Нацперевозчик обещал перевезти пассажиров из Москвы в Петербург на широкофюзеляжных самолетах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что задержки и отмены рейсов 5 июля повлияли на планы как минимум 75 тыс. пассажиров.