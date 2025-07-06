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Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано

Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано Авиационное сообщение парализовано между Москвой и Санкт-Петербургом.
В регионе
6 июля 2025 г. 13:17
Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано

Авиационное сообщение парализовано между Москвой и Санкт-Петербургом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Полностью парализовано воздушное сообщение между Петербургом и Москвой. Из 52 рейсов, которые должны были вылететь после полудня 30 отменены, 9 задержаны. Нацперевозчик обещал перевезти пассажиров из Москвы в Петербург на широкофюзеляжных самолетах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что задержки и отмены рейсов 5 июля повлияли на планы как минимум 75 тыс. пассажиров.

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