Авиарейс Кутаиси-Барселона был задержан из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Кутаиси в Барселону, вернулся в международный аэропорт Кутаиси вскоре после вылета из-за звонка о взрывном устройстве на борту.

Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Кутаиси в Барселону, вернулся в международный аэропорт Кутаиси вскоре после вылета из-за звонка о взрывном устройстве на борту.

Как передает Report, об этом сообщили грузинские СМИ со ссылкой на администрацию аэропорта.

Пассажиры были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. На месте работают саперы и кинологи.

"Сейчас мы уже получили информацию от авиакомпании, что поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Самолет сразу же вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета", - отметили в администрации.

Рейс вылетел из аэропорта в 12:45 по тбилисскому времени.