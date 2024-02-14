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Авиарейс Кутаиси-Барселона был задержан из-за сообщения о бомбе

Авиарейс Кутаиси-Барселона был задержан из-за сообщения о бомбе Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Кутаиси в Барселону, вернулся в международный аэропорт Кутаиси вскоре после вылета из-за звонка о взрывном устройстве на борту.
В регионе
14 февраля 2024 г. 14:19
Авиарейс Кутаиси-Барселона был задержан из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Кутаиси в Барселону, вернулся в международный аэропорт Кутаиси вскоре после вылета из-за звонка о взрывном устройстве на борту.

Как передает Report, об этом сообщили грузинские СМИ со ссылкой на администрацию аэропорта.

Пассажиры были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. На месте работают саперы и кинологи.

"Сейчас мы уже получили информацию от авиакомпании, что поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Самолет сразу же вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета", - отметили в администрации.

Рейс вылетел из аэропорта в 12:45 по тбилисскому времени.

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