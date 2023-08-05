Авиакомпания Туркменистан продлила приостановку полетов в Москву до конца октября

Авиакомпания "Туркменистан" решила продлить приостановку полетов в Москву до 28 октября.

Авиакомпания "Туркменистан" решила продлить приостановку полетов в Москву до 28 октября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующая информация размещена на сайте компании.

Сообщается, что авиакомпания с 8 августа по 28 октября 2023 года приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Ашхабад -Москва- Ашхабад. Полеты в Россию будут выполняться по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад.

Пассажирам с уже купленными билетами можно самостоятельно прибыть в город Казань за 3 часа до вылета и переоформить билеты по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад на соответствующий рейс без удержаний сборов. Если пассажиры откажутся от этой опции, им гарантирован возврат полной стоимости билетов.

Отметим, что авиакомпания "Туркменистан" приостановила полеты в Москву с 1 августа в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов. Изначально запрет действовал до 22 августа.