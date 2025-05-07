"Аэрофлот" и S7 отменили ряд рейсов в аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово

Авиакомпания S7 Airlines отменила часть рейсов в аэропорт Домодедово из-за действия временных ограничений на его работу.

"Аэрофлот" отменил в среду 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из онлайн-табло компании.

Задержано суммарно более 140 рейсов из/в Москву, запланировано с вылетом по расписанию - более 280.

Речь идет о собственных рейсах "Аэрофлота" из/в "Шереметьево", а также рейсах его дочерней компании "Россия", выполняемых под кодом SU из "Внуково".

Кроме того, авиакомпания S7 Airlines отменила часть рейсов в аэропорт Домодедово из-за действия временных ограничений на его работу.

"В связи с временным закрытием воздушного пространства в некоторых аэропортах Центральной России, S7 Airlines вынуждена оперативно корректировать расписание полетов. Часть рейсов авиакомпании в аэропорту Домодедово отменена, некоторые рейсы перенаправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.