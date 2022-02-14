О нас
Report Georgia
Аудио новости

Авиакомпания Norwegian временно приостановит полеты над Украиной

Авиакомпания Norwegian временно приостановит полеты над Украиной Норвежская авиакомпания Norwegian на время приостанавливает полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью.
В регионе
14 февраля 2022 г. 13:59
Авиакомпания Norwegian временно приостановит полеты над Украиной

Норвежская авиакомпания Norwegian на время приостанавливает полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил норвежский телеканал ТВ2.

"Мы приняли это решение на основе анализа ситуации с безопасностью. И решили временно не летать над Украиной", - сказал представитель компании Эсбен Туман.

Голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты в Украину, а также прекратила все полеты в воздушном пространстве стракны. Украинская авиакомпания SkyUP сообщила в воскресенье, что ее самолет, следовавший из Фуншала (Португалия), в субботу был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, сообщила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Norwegian decides to avoid Ukraine airspace

Другие новости из категории

Президент Турции пригрозил серьезными санкциями за повышение цен на продукты
Президент Турции пригрозил серьезными санкциями за повышение цен на продукты
14 февраля 2022 г. 13:34
Туркменистан достиг рекордной добычи природного газа
Туркменистан достиг рекордной добычи природного газа
14 февраля 2022 г. 12:42
В России за сутки от COVID-19 умерли 683 человека
В России за сутки от COVID-19 умерли 683 человека
14 февраля 2022 г. 12:36
Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном вырос вдвое с 2020 года
Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном вырос вдвое с 2020 года
14 февраля 2022 г. 12:31
Исследования в Азербайджане подтвердили безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и Спутник Лайт
Исследования в Азербайджане подтвердили безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
14 февраля 2022 г. 12:15
В Грузии зафиксированы шесть новых подземных толчков
В Грузии зафиксированы шесть новых подземных толчков
14 февраля 2022 г. 11:27
В Армении число умерших от COVID-19 составило почти 8,2 тыс. человек
В Армении число умерших от COVID-19 составило почти 8,2 тыс. человек
14 февраля 2022 г. 11:26
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 4 028 человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 4 028 человек
14 февраля 2022 г. 11:00
В Украине за сутки коронавирусом заразились почти 17 тыс. человек
В Украине за сутки коронавирусом заразились почти 17 тыс. человек
14 февраля 2022 г. 10:47
На военной базе в Иране вспыхнул пожар
На военной базе в Иране вспыхнул пожар
14 февраля 2022 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi