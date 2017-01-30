Авиакомпания "Аэрофлот" ограничила провоз пассажиров семи стран в США

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Аэрофлот" ограничивает провоз пассажиров семи стран в США после нового указа президента США Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с решением администрации США ограничен въезд в страну пассажирам с паспортами семи стран: Иран, Ирак, Ливия, Йемен, Сирия, Сомали, Судан", - сообщил представитель перевозчика.

"Ограничения распространяются на граждан этих стран, въезжающих в США по визам, за исключением: владельцев дипломатических и служебных паспортов Ирака серий "D" или "E", обладателей дипломатических виз, виз для сотрудников НАТО, виз категории С-2 для сотрудников ООН, виз категорий G-1, G-2, G-3, G-4 для сотрудников международных организаций. Ограничения не касаются законных резидентов США", - также отметил представитель "Аэрофлота".